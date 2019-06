Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein unterwegs

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) Am Sonntag, 09.06.2019, befuhr ein 37 Jahre alter Einwohner einer Einbecker Ortschaft mit seinem Pkw die Ringstraße in Kreiensen in Richtung Wieselburger Platz. Ein Polizeibeamter, der mit seinem Pkw vor dem 37-jährigen fuhr und dem bekannt war, dass dieser keinen Führerschein besitzt, stoppte das Fahrzeug per Handzeichen. Dem Mann wurde die Einleitung eines Strafverfahrens eröffnet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell