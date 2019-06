POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Northeim

BODENFELDE (stüw.) Im Zeitraum von Freitag, 07.06.2019, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 09.06.2019, 17.00 Uhr, kam es in Bodenfelde, Königsberger Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem Fahrzeug beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand der Königsberger Straße ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der dabei am geparkten Pkw entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bodenfelde unter der Telefonnummer 05572/4646 oder das Polizeikommissariat Uslar unter der Telefonnummer 05571/926000.

