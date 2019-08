Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus PKW

Horhausen (WW) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde aus einem PKW Ford Transit, der in der Straße Alter Weg in Horhausen abgestellt war, u. a. eine Geldbörse entwendet. Vermutlich griff der / die Täter(in) durch das nicht ganz geschlossene Fenster und konnte somit der Fahrertür öffnen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

