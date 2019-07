Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Laserkontrolle in Dirmstein

Dirmstein - L453 (ots)

Am 25.07.2019, zwischen 09:00 und 12:00 Uhr erfolgte in Dirmstein auf der Heuchelheimer Straße eine Laserkontrolle mit Unterstützung von Beamten des PP ELT. Es gab Beschwerden von Anwohnern. Verstöße: 5 x Geschwindigkeit (Vmax. 65 km/h), 5 x Gurt nicht angelegt. Zwei Fahrzeugführer hatten Mängel an ihren Autos.

