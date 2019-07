Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Verkehrsunfall B 454 Gemarkung Schwalmstadt Korrekturmeldung

Kassel (ots)

In unserer Pressemitteilung von heute, 20.58 Uhr, wurde irrtümlich mitgeteilt, dass der 79-jährige Fahrer des VW Tiguan von Wiera in Richtung Treysa unterwegs war. Richtig ist, dass er sowie der entgegenkommende BMW die Bundesstraße jeweils in umgekehrter Richtung befahren hatten. Wir bitten, diesen Irrtum zu entschuldigen.

Axel Rausch Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell