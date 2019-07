Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter E-Scooter-Fahrer soll Autofahrer bei Streit verletzt haben: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel - Bad Wilhelmshöhe: Die Ermittler des Polizeireviers Süd-West suchen Zeugen eines Streits zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Autofahrer, der sich am Mittwoch, dem 3. Juli, im Quartier Marbachshöhe in Kassel ereignet haben soll. Insbesondere Hinweise auf den noch unbekannten E-Scooter-Fahrer, der den Autofahrer durch das Zuschlagen seiner Autotür am Bein verletzt haben soll und der mit zwei Radfahrern unterwegs war, werden erbeten.

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Kassel hatte vergangene Woche aufgrund des Vorfalls Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung beim Polizeirevier Süd-West erstattet. Wie er angab, war er an dem Mittwoch, gegen 20 Uhr, von der Eugen-Richter-Straße mit seinem Pkw nach links in die Marbachshöhe abgebogen. Wegen zwei plötzlich von rechts kommender Radfahrer und des E-Scooter-Fahrers habe er bremsen müssen und deswegen gehupt. Daraufhin haben ihn der E-Scooter-Fahrer sofort derbe beleidigt und ihm Schläge angedroht. Als der 59-Jährige in der Ludwig-Erhard-Straße aussteigen wollte, habe der Unbekannten die Autotür zugeschlagen und dabei das Bein des Autofahrers eingeklemmt. Nach weiteren Beleidigungen sei der Mann auf seinem Roller dann mit den Radfahrern geflüchtet.

Es soll sich um einen 15 bis 20 Jahre alten und sehr schlanken Mann mit dunklen kurz gelockten Haaren und Dreitagebart gehandelt haben. Er soll eine gelbes T-Shirt und eine dunkle lange Hose getragen haben. Der E-Scooter soll dunkel und recht klein, mit Elektromotor, aber ohne Versicherungskennzeichen gewesen sein.

Zeugen, die den Ermittlern des Polizeireviers Süd-West Hinweise auf den E-Scooter-Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell