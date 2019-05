Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Klingenmünster (ots)

Am Sonntag, d. 5.5.19, etwa 11 Uhr hatte die geschädigte Fahrzeughalterin ihren metallicroten Mazda auf dem Hauptparkplatz rechts unterhalb der Zufahrt zum Pfalzklinikum Klingenmünster in einer eingezeichneten Parkbucht abgestellt. Rund 1 Stunde später stellte sie eine Beschädigung in Form eines 7cm langen Kratzers unterhalb des Fahrertürgriffs fest. Die Schadenshöhe dürfte sich auf um die 1000 EUR belaufen. Naheliegend erscheint, dass der Schaden aufgrund zu starken Lenkeinschlags beim Ein- oder Ausfahren aus der benachbarten Parklücke verursacht wurde. Der Verursacher hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de

