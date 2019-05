Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Betrunken ohne Führerschein

Hagenbach (ots)

Am 05.05.2019, gegen 01:45 Uhr, wurde ein 31jähriger aus dem badischen Raum mit seinem Pkw Fiat Stilo auf der L556 bei Hagenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde durch die Polizeibeamten direkt starker Atemalkoholgeruch aus dem Pkw wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest durch den Fahrer erbrachte einen Wert von 1,71Promille. Zudem ist der 31jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

