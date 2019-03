Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Offene Autos sind leichte Beute

Kaiserslautern (ots)

Einsatzkräfte der Polizei bemerkten am Mittwoch in der Königsberger Straße einen unverschlossenen Pkw. Ein Seitenfenster stand offen. Waren Diebe am Werk?

Gerade jetzt, wo es wieder wärmer wird, sollten Autofahrer nicht nachlässig werden. Verschließen Sie immer Ihr Fahrzeug! Auch bei kurzer Abwesenheit, zum Beispiel beim Bezahlen an der Tankstelle. Sind alle Türen abgeschlossen? Sind alle Fenster - auch das Dachfenster - zu? Lassen Sie niemals Wertsachen im Auto liegen, schon gar nicht offen. Gehen Sie davon aus, dass die Diebe alle Verstecke im Auto kennen.

Machen Sie es Kriminellen nicht leicht! Schließen Sie ab! Diebstahl aus Fahrzeugen können Sie selbst verhindern!

Am Mittwoch war es für die Fahrzeugbesitzerin nochmal gut ausgegangen. Aus dem Auto fehlte nichts. |erf

