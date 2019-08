Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots)

Am So., 11.08.2019, gegen 12:04 Uhr, beabsichtigte ein 87-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw 5er BMW von dem Parkplatz Maarstraße/Bahnhofstraße auf die Bahnhofstraße (B 62) nach links in Richtung Altenkirchen aufzufahren. Hierbei übersah er einen 31-jährigen Kradfahrer eines Krades Aprilia, der die Bahnhofstraße aus Richtung Altenkirchen in Richtung Bahnhof befuhr. Da der 87-Jährige bei dem Verkehrsvorgang nicht den Vorrang des Kradfahrers beachtete kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 31-Jährige stürzte bei der Kollision und verletzte sich. Er wurde mittels RTW in das Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 4000,-EUR.

