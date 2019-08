Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Zwei Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung

Pforzheim (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend mussten zwei Männer im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Von einem Passanten wurde die Polizei gegen 19.30 Uhr gerufen, da auf der Luitgartstraße mehrere Personen aufeinander einschlagen würden. Beim Eintreffen der Streife waren keine Personen mehr vor Ort. In der Nähe konnte ein verletzter 22-jähriger Iraker angetroffen werden. Dieser gab an, dass er von zwei Männern mit einer Krücke und einem Gürtel geschlagen worden war und ihm seine Umhängetasche geraubt wurde. Von einer weiteren Streife konnten die beiden Aggressoren, zwei 18 und 21 Jahre alte Syrer in der Kronprinzenstraße festgestellt werden. Der 21-Jährige wies ebenfalls Verletzungen auf. Eine Krücke und ein Gürtel mit Blutanhaftungen konnten in der Luitgardstraße sichergestellt werden. Die Umhängetasche des 22-Jährigen wurde von dem 18-Jährigen der Streife übergeben. Bislang konnte der Grund der Auseinandersetzung nicht geklärt werden. Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell