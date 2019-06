Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der Fahrer eines Pkws, der am Dienstag, 04. Juni 2019, gegen 07:00 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht hat.

Der 24-jährige Delmenhorster befuhr die Landwehrstraße in Richtung Nutzhorner Straße und geriet mit seinem Pkw in Höhe vom Dwoberger Heuweg nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 7,5-Tonner eines 56-Jährigen aus Weyhe.

Der 24-Jährige zog sich unter anderem leichte Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Sowohl der Lkw als auch der Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wurde auf 18.000 Euro beziffert.

