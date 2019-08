Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsinsel überfahren

Upsprunge (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Upsprunger Straße hat sich eine 53-jährige Frau leichte Verletzungen zugezogen. Ein ebenfalls mitfahrendes Kind blieb unverletzt. Die Frau war mit ihrem Ford in Fahrtrichtung Upsprunge unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam sie in Höhe einer Verkehrsinsel von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Insel auf und stieß dort mit einem Verkehrsschild zusammen. Der Wagen kam schließlich auf der rechten Fahrbahnseite auf einem Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Salzkottener Krankenhaus gebracht. Der Ford musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat keine Erkenntnisse, dass die Frau durch ein Handy abgelenkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.200 Euro.

