Polizei Paderborn

POL-PB: Acht Meter in die Tiefe gestürzt

Paderborn (ots)

(mh) Beim Sturz vom Dach eines Firmengebäudes am Frankfurter Weg in Paderborn hat sich ein 16-Jähriger Freitagnacht schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war gegen 01.10 Uhr mit einem 17-Jährigen auf das Dach geklettert, um dort, nach eigenen Angaben, die Aussicht zu genießen. Beim Wiederabstieg stürzte er etwa acht Meter tief in einen Lichtschacht und zog sich dadurch mehrere Brüche zu. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Die Polizei geht aktuell von einem Unglücksfall aus.

