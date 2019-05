Polizei Mettmann

POL-ME: Rollerfahrer nach Sturz schwer verletzt -Hilden- 1905059

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag des 10.05.2019, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Düsseldorfer mit seinem Kraftroller San Yang 400 den außerörtlichen Nordring in Richtung Westring. An der Kreuzung Gerresheimer Straße beabsichtigte er, nach rechts in diese abzubiegen, musste aber zunächst vor der Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Als er wieder anfahren wollte, geriet er aus bisher ungeklärter Ursache ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde zur stationären Aufnahme mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kraftroller entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

