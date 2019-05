POL-ME: Unbekannter entreißt Seniorin die Handtasche - Monheim - 1905056

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag des 09.05.2019, gegen 15:20 Uhr, entriss eine bislang unbekannte männliche Person einer 78-jährigen Frau in Monheim-Baumberg die Handtasche und entwendete daraus ihr Portemonnaie. Die Seniorin kam von einer Beerdigung auf dem Waldfriedhof und lief auf dem rechtsseitigen Geh-/Radweg der Baumberger Chaussee, in Richtung Opladener Straße. Völlig überraschend riss ihr der Unbekannte im Bereich einer Fußgängerbrücke an der Iltisstraße von hinten die Tasche aus der Hand und flüchtete dann zu Fuß über einen Feldweg in Richtung Falkenstraße bzw. Peter-Ustinov-Gesamtschule.

Der flüchtige Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20-25 Jahre alt

- schlank

- bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, blauer Jeans

- trug eine nach hinten gerichtete Kappe (Kappenschirm im Nacken)

Eine hilfsbereite Zeugin, die auf den Vorfall aufmerksam wurde, fuhr mit ihrem Fahrrad den Fluchtweg des Täters entlang. Dabei fand die Radfahrerin die entrissene Handtasche und übergab sie dem Opfer. Die Seniorin musste dann feststellen, dass ihr Portemonnaie mitsamt dem Bargeld und den EC-Karten entwendet worden war.

Die Beamten bitten die bislang unbekannte Radfahrerin, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173/ 9594-6350, jederzeit entgegen.

