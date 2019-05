Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Telefondienstmitarbeiter bestehlen Seniorin - Polizei warnt vor der Masche der Trickbetrüger und sucht nach Zeugen - Hilden - 1905054

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend (9. Mai 2019) haben zwei Trickbetrüger einer 83-jährigen Hildenerin Schmuck aus ihrer Wohnung entwendet. Das Duo hatte sich als Mitarbeiter der Telekom vorgestellt und sich so unter falschem Vorwand Zugang in die Wohnung verschafft. Die Polizei warnt erneut und eindringlich vor der Masche der Trickbetrüger, welche sich häufig gezielt Seniorinnen oder Senioren als Opfer aussuchen - so auch am gestrigen Donnerstag in Hilden.

Gegen 19 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstür der Hildenerin. Die beiden Männer gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus, welche aufgrund einer Störung in der Nachbarschaft "die Leitungen durchmessen müssten". Daraufhin gewährte die Frau dem Duo Einlass. Während einer der beiden mit der Seniorin durch die Zimmer ging und mit einem nicht näher definierten Gerät Messungen vornahm, hielt sich der andere Täter im Hintergrund auf. Als die beiden nach circa zehn Minuten erklärten, ihre Arbeiten abgeschlossen zu haben, verließen sie die Wohnung wieder. Erst einige Stunden später stellte die Hildenerin fest, dass ihr aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle entwendet worden war. Anschließend informierte sie die Polizei.

Zu den beiden Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter (mit dem "Messgerät")

- circa 30 bis 40 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - normale Statur - wurde von der Geschädigten als "deutsch" beschrieben - trug einen hellgrauen Blazer mit Telekom-Aufschrift - zeigte beim Betreten einen "Mitarbeiterausweis", auf welchem die Geschädigte nichts erkennen konnte

Zweiter Täter

- circa 1,80 Meter groß - wurde von der Geschädigten als "dunkler Typ" beschrieben - kräftige Statur - bekleidet mit dunkler Jacke - hielt sich eher im Hintergrund auf

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut und eindringlich vor der bekannten Masche von Trickbetrügern, welche sich als vermeintliche Handwerker, Amtspersonen oder als Mitarbeiter von Telefon- oder Internetanbietern ausgeben. Oft suchen sich diese Trickbetrüger gezielt Seniorinnen oder Senioren als Opfer aus und verschaffen sich unter dem Vorwand, Reparaturarbeiten vornehmen zu müssen, Zugang in das Haus oder die Wohnung. Teilweise agieren die Täter auch im Duo. Während einer das Opfer ablenkt und beispielsweise im Badezimmer mit Arbeiten am Wasserhahn ablenkt, räumt der andere die Wohnung leer.

Die Polizei appelliert und rät:

Lassen Sie es soweit nicht kommen! Bitte warnen Sie auch Ihre älteren Angehörigen vor der Masche der Trickbetrüger. Die Botschaft dabei sollte lauten: Lassen Sie niemand Fremdes in Ihre Wohnung - unter keinen Umständen: Dazu zählen auch vermeintliche Handwerker, welche Sie nicht selbst beauftragt haben! Scheuen Sie sich nicht, im konkreten Fall die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu kontaktieren.

Sachdienliche Hinweise zu dem aktuellen Fall nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

