Polizei Mettmann

POL-ME: Beim Einparken Fußgänger schwer verletzt -Ratingen- 1905053

Mettmann (ots)

Am frühen Donnerstagabend des 09.05.2019, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Ratinger mit seinem VW Touran die innerstädtische Poststraße. In Höhe von Haus Nr. 30 beabsichtigte er, rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei übersah er eine 66-jährige Ratingerin, die die Poststraße fußläufig überqueren wollte und sich zwischenzeitlich hinter seinem Fahrzeug befand. Die Fußgängerin wurde von dem Pkw erfasst und auf die Straße geschleudert. Dadurch erlitt sie schwere Verletzungen und wurde nach ärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme blieb die Poststraße für eine Stunde gesperrt.

