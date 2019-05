POL-ME: Ein Verletzter und hoher Sachschaden - Velbert - 1905050

Polizei Mettmann

Am Donnerstagmorgen des 09.05.2019, gegen 06:20 Uhr, kam es an der Rheinlandstraße in Velbert, unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich Berliner Straße/ Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und ca. 10.000,- Euro Sachschaden. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug auf der Rheinlandstraße in Richtung Langenberger Straße unterwegs war, beabsichtigte auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er einen 48-jährigen Ford-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt links neben ihm fuhr. Der Ford-Fahrer wich nach links aus, geriet dabei auf den Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Dabei erlitt der 48-Jährige leichte Verletzungen und wurde zunächst mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung durfte er dieses wieder verlassen. Sowohl an dem Ford als auch an dem Laternenmast entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

