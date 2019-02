Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim: Huhn geköpft, Katze vergraben

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 14.02.2019:

Bisher unbekannte Täter haben bereits in der Silvesternacht 2018 auf 2019 ein geköpftes Huhn auf dem Friedhof in Edesheim offen auf einem Grab abgelegt. Ebenfalls kurz nach Silvester entdeckte ein Edesheimer Bürger eine Unebenheit auf dem Familiengrab. Als er die Ursache erforschte, kam eine tote Katze zum Vorschein. Beide Vorfälle wurden zunächst bei der Polizeiinspektion Edenkoben zur Anzeige gebracht. Die Staatsanwaltschaft Landau hat zwischenzeitlich ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, sowie Störung der Totenruhe gegen Unbekannt eingeleitet und das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Landau mit den weiteren Ermittlungen beauftragt. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

