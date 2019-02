Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Den richtigen Riecher gehabt

Germersheim (ots)

Durch die verschlossenen Fensterscheiben des Streifenwagens bemerkten am Mittwochabend zwei Polizeibeamte beim Vorbeifahren an einer Personengruppe Marihuanageruch. Bei der anschließenden Kontrolle der sechs 21-24-jährigen männlichen Personen konnte eine geringe Menge Marihuana, ein Einhandmesser sowie offensichtlich scharfe Pistolenmunition aufgefunden werden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet. Da ein 23-Jähriger darüber hinaus drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ihm die Weiterfahrt mit seinem in der Nähe geparkten Fahrzeug untersagt. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

