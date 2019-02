Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Männer mit Roller ohne Führerschein unterwegs

Stadt und Landkreis Celle (ots)

Am Samstag gegen 17:00 Uhr ist in Bergen im Deichend ein 50-Jähriger gegen einen Zaun gefahren. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Am späteren Abend wurden in Celle in der Hannoverschen Heerstraße zwei Rollerfahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass einer der Überprüften keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Auch diesen, 31-jährigen Mann, erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell