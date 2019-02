Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch übers Dach

Westercelle (ots)

In der Nacht zu heute stiegen Unbekannte über das Dach in eine Firma in der Wernerusstraße ein. Im Gebäude des Dienstleistungsunternehmens für Automatenverpflegung wurde gezielt der Tresor angegangen, aus dem Bargeld sowie einige Fahrzeugschlüssel entnommen wurden. Danach verließen die Täter das Objekt wieder über das Dach und flohen in Unbekannte Richtung. Vom Firmengelände wurde dabei ein Ford Transit entwendet.

Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/277-215 in Verbindung zu setzen.

