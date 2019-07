Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Motorrad

Erkelenz (ots)

Am Montag, 1. Juli, ereignete sich gegen 15.45 Uhr auf der Straße Johannismarkt ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Motorradfahrer. Die 50-jährige, aus Erkelenz stammende Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße Johannismarkt und beabsichtigte an der Einmündung zur Kirchstraße nach links auf den gegenüberliegenden Gehweg der Gasthausstraße zu fahren. Dabei übersah sie offenbar das Motorrad eines 65-jährigen Mannes aus Erkelenz, der in gleicher Richtung hinter ihr fuhr und im Begriff war, die Radfahrerin zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer, sowie die 49-jährige Sozia des Motorradfahrers zu Boden stürzten. Alle drei Unfallbeteiligten zogen sich durch den Sturz Verletzungen zu. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sie konnten nach ambulanter Behandlung jedoch wieder entlassen werden.

