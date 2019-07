Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Werkstatt und Garagen

Grefrath (ots)

In der Zeit vom 26.07.19; 21:00 Uhr bis 27.07.19; 07:30 Uhr haben sich unbekannte Täter Zugang zu einer ehemaligen Schreinerei auf der Umstraße in Grefrath verschafft. Sie sind augenscheinlich durch ein Fenster eingestiegen. Aus der Werkstatt wurden diverse Arbeitsmaschinen entwendet. In den angrenzenden Garagen, die über eine Verbindungstür erreichbar sind, stehen drei Oldtimer. An allen Fahrzeugen wurden die Türen geöffnet. Ob aus diesen etwas entwendet wurde ist zur Zeit nicht bekannt. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter 02162-3770.

