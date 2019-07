Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Und der nächste Dieb, der durchs offene Fenster kam

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Auch in Kaldenkirchen nutzte ein Dieb die Gelegenheit eines zum Lüften offenstehenden Fensters, um in ein Einfamilienhaus auf dem Herrenpfad einzusteigen. Der Bewohner erwachte am Freitag um 02:00 Uhr und sah sich mit einem Fremden im Wohnzimmer konfrontiert, der die Geldbörse der Bewohner in der Hand hielt. Nach Ansprache flüchtete der Mann unter Mitnahme von 10 Euro. Er wird wie folgt beschrieben: Er war zwischen 15-16 Jahre alt, ca. 160 cm groß und zierlich. Er hatte dunkle Haare, im Nacken kurz oben auffallend lang. Er war dunkel gekleidet und hatte eine dunkle/schwarze Hautfarbe. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. TIPP: Bei den derzeitigen Temperaturen ist es absolut verständlich, dass die Menschen bei offenen Fenstern und Türen versuchen, ein wenig Kühlung zu bekommen. Es bleibt dennoch gefährlich, wie dieser Fall zeigt. Diebe nutzen jede sich bietende Gelegenheit. Bleiben Sie daher bitte vorsichtig und lüften Sie nach Möglichkeit nur, wenn Sie die Einstiege im Auge haben./ah (889)

