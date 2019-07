Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Gartenlaube vermutlich angezündet

Kempen: (ots)

Am Sonntagabend brannten in Kempen Gartenlauben und Anbauten in Nähe der Dinkelbergstraße. Die Brandermittler des KK 1 haben nach der Brandursache geforscht. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrads gestalteten sich die Ermittlungen schwierig. Die Kripo hält eine Brandstiftung für wahrscheinlich und bittet daher um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (886)

