Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Zwei Radler stoßen auf Radweg zusammen: zwei Leichtverletzte

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Zwei Radfahrer stießen am Donnerstag um 08:40 Uhr auf der Alte Brachter Straße auf dem Radweg zusammen. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt. Ein 43-jähriger Mann aus den Niederlanden radelte in Richtung Brüggen. Ihm entgegen kam an einer Weggabelung ein 54-jähriger Brüggener. Der Niederländer geriet in die Fahrspur des Brüggeners./ah (885)

