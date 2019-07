Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Festnahme eines mutmaßlichen Diebs am Autohaus

Nettetal-Schaag: (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner teilte der Polizei am frühen Donnerstag um 01:30 Uhr mit, dass ein Mann über den Zaun auf das Gelände eines Autohauses auf der Schaager Straße geklettert sei. Einsatzkräfte der Polizei eilten zum Tatort und durchsuchten das Gelände. Unter einem der Autos liegend stellten sie einen maskierten Mann und nahmen ihn fest. Er hatte keine Ausweispapiere bei sich und gab an 33 Jahre alt zu sein und ausschließlich zur Begehung von Diebstählen nach Deutschland eingereist zu sein. Außerhalb des Grundstücks fanden die Einsatzkräfte noch einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug sowie einen Koffer des Beschuldigten. Die Ermittlungen dauern an. Es wird derzeit insbesondere überprüft, wer der Mann ist, seit wann er sich wo in Deutschland aufhält und wie er zum Tatort gelangt ist. Auch ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, zu prüfen, ob er auch für den Diebstahl an demselben Autohaus verantwortlich ist, über den wir am 22. Juli in unserer Meldung 868 berichtet hatten.

Der Verdächtige wird morgen dem Haftrichter vorgeführt./ah (883)

