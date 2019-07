Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Personen gehen aufeinander los

Freiburg (ots)

Mehrere Personen sind in der Nacht zum Sonntag, 30.06.2019, in Hasel aufeinander losgegangen. Um 03:00 Uhr erfolgte die Mitteilung an die Polizei, dass zwei Gruppen aufeinander einschlagen würden. Holzlatten seien auch im Spiel. Vor Ort stellte die Polizei die Personalien der Angetroffenen fest. Ein zuvor abhanden gekommenes Handy konnte wieder dem Besitzer ausgehändigt werden. Eine Frau soll während des Streites am Gesäß angefasst worden sein. Ein Beteiligter sorgte später noch für Ärger im Krankenhaus. Als er nicht sofort behandelt wurde, war er darüber sehr aufgebracht und beschwerte sich lauthals darüber, weshalb nochmals die Polizei anrücken musste. Dem Mann wird vorgeworfen, im folgenden Gespräch mit den Beamten diese beleidigt zu haben. Die Polizei hat zu diesen Geschehnissen die Ermittlungen aufgenommen.

