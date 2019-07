Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Einbruch in Waldkirch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 30.06.2019, haben Einbrecher ein Haus in Waldkirch heimgesucht. Von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr wurde gewaltsam in das Gebäude eingedrungen, vermutlich über die Terrassentüre. Der oder die Täter hielten sich offenbar eine Zeitlang im ganzen Haus auf. Ob und was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Einbruch übernommen. Diese bittet, verdächtige Beobachtungen in Waldkirch unter der Telefonnummer 07741 8316-0 zu melden.

