Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Autofahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen - alle vier Insassen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Alle vier Fahrzeuginsassen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag, 30.06.2019, auf der B 314 bei Stühlingen verletzt worden. Der 57 Jahre alte Fahrer war gegen 16:30 Uhr nach links von der Straße abgekommen, wo der Wagen eine Hecke streifte und sich drehte. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer kamen in umliegende Krankenhäuser. Wie der Fahrer äußerte, hatte er sich kurz unwohl gefühlt und war deshalb nach links geraten. Am Alfa Romeo des Mannes wurde ein Schaden von rund 10000 Euro verursacht.

