Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Containerbrand - Feuerwehr muss gleich zwei Mal ausrücken

Freiburg (ots)

Ein Container, der an einem Neubau in Bad Säckingen stand, hat über das Wochenende gleich zwei Mal gebrannt. Zum ersten Mal rückte die Feuerwehr am Freitag, 28.06.2019, gegen 13:30 Uhr, aus. Der mit Bauabfällen gefüllte Container hatte sich aus unbekannter Ursache entzündet. Die Feuerwehr löschte das Feuer mit Schaum. Zum zweiten Mal wurde die Feuerwehr am Sonntag, 30.06.2019, um kurz nach 07:00 Uhr, alarmiert. Wieder brannte derselbe Container. Der Container wurde mit Wasser geflutet. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

