Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrer kracht in Leitplanke - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt hat ein Motorradfahrer am Sonntag, 30.06.2019, die Kollision mit einer Leitplanke im Steinatal überstanden. Gegen 12:35 Uhr war der 48-jährige mit seiner Yamaha von Untermettingen in Richtung Bonndorf unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts kam und in eine Leitplanke krachte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Waldshut. Der entstandene Sachschaden dürfte rund 1500 Euro betragen.

