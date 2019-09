Polizei Paderborn

POL-PB: Kopfverletzungen nach Sturz mit dem Rad

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Ein Pedelcfahrer hat sich am Freitagabend bei einem Alleinunfall in Bad Lippspringe schwere Verletzungen zugezogen. Der 25-jährige Mann war gegen 23.40 Uhr auf der Arminiusstraße in Richtung Fußgängerzone unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam er zu Fall und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

