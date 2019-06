Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verkehrsunfallflucht - Autofahrer beschädigt Steinpoller vor Rathaus - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Schluchsee

In der Nacht vom 22.06.2019 auf den 23.06.2019 ereignete sich gegen 03:20 Uhr in der Fischbacher Straße in Schluchsee eine Verkehrsunfallflucht.

Ein weißer Pkw, besetzt mit mehreren Personen, kollidierte beim Ausparken mit einem auf dem Rathausvorplatz befindlichen Steinpoller, wodurch dieser aus der Verankerung herausgerissen und beschädigt wurde. Ohne sich um den von ihm verursachten Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651 9336-0) zu melden.

