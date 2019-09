Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 16.09.2019

Goslar (ots)

Brand an einem Verkaufspavillon.

Goslar. Am Sonntagmorgen, 07.11 Uhr, geriet die Kabeltrommel eines Verkaufspavillons in der Rosentorstraße vermutlich auf Grund eines technischen Defekts in Brand, in dessen Folge auch ein Seitenteil beschädigt wurde. Die Flammen konnten durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung erstickt werden. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.

Pkw zerkratzt.

Goslar. Am Sonntag, zwischen 11.30 und 15.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen im Parkhaus in der Rosentorstrasse abgestellten weißen VW Tiguan mit WOB-Kennzeichen, indem sie sowohl die Fahrertür als auch die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

