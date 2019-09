Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigungen in der Eltzerhofstraße in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 01.09.2019 fand dort der "Tag der offenen Tür" des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie statt. Aufgrund dieser Veranstaltung wurden am Vortag diverse Aufbauarbeiten im Innenhof durchgeführt. In der Nacht zum Sonntag trieben dort jedoch einige Unbekannte ihr Unwesen. So wurden zwei Zelte, die an einer Mauer angebunden waren, losgerissen, über die Mauer geworfen und beschädigt. Weiterhin wurden mehrere Tische und Bänke umgeworfen und die Stromzufuhr zum Getränkekühlwagen gekappt. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

