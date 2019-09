Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radfahrer mit 1,64 Promille - Rad präventiv sichergestellt

Koblenz-Neuendorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Streife in der Andernacher Straße ein Radfahrer auf, der mit einem Fahrrad in Richtung Franzosenfriedhof fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab dann auch 1,64 Promille, so dass eine Blutentnahme auf der Wache und die präventive Sicherstellung des Fahrrades notwendig wurde.

