Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht am Bubenheimer Weg - Zeugen gesucht

Koblenz-Bubenheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Bubenheimer Weg/Ferdinand-Nebel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Citroen-Fahrer wartet dort an der Einmündung, von der Römervilla kommend, als ein schwarzer BMW mit BN-Kennzeichen (mehr nicht bekannt) aus der Eifelstraße nach rechts in die Ferdinand-Nebel-Straße abbiegen will. Dabei verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchiert den Citroen. Anstatt anzuhalten legt der Unbekannte den Rückwärtsgang ein und türmt. Die Polizei in Metternich bittet Zeugen um Hinweise, per Mail oder Telefon.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

FZ, PHK Drees

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell