Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Glas und Flasche geworfen - Zwei Verletzte in Discothek

Koblenz (ots)

Am Samstagmorgen um kurz nach 3 Uhr kam es in einer Koblenzer Discothek zu einem Polizeieinsatz. Durch die Security wurden Streitigkeiten gemeldet, die mit diversen Verletzungen endeten. Es konnte bislang ermittelt werden, dass ein 22 und ein 23-jähriger ihr Leergut (ein Glas und eine Flasche) geworfen haben. Dabei wurden ein 21-jähriger und ein 22-jähriger im Gesicht und an der Hand verletzt. Die Ursache des Streits konnte bislang nicht geklärt werden.

