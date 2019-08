Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Einbruchsdiebstahl in unbewohntes Gebäude

57537 Wissen, Hachenburger Str. 177 (ots)

In der Zeit von Mo., 01.07.2019 bis zum 08.08.2019 drangen unbekannte Täter in das unbewohnte, leerstehende ehemalige Familienwohnheim der katholischen Kirchengemeinde Wissen ein. Die rückwärtige Kellertür wurde aufgebrochen und wies massive Hebelspuren im Schlossbereich auf. Aus dem Gebäude wurden insgesamt ca. 10-12 Messing-Stehleuchter entwendet. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell