Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Güllesheim (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Einmündungsbereich der Oklahomastraße und der Steinstraße in Güllesheim. Der 16 - jährige Fahrer eines Leichtkraftrades übersah beim Abbiegen in die Steinstraße einen von links kommenden, bevorrechtigten PKW. Bei der Kollision zog sich der Leichtkraftradfahrer eine Beinverletzung zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

