Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermisste Person in Wissen aufgefunden

Wissen (ots)

Die seit Dienstagmittag aus dem Krankenhaus in Wissen vermisste 56-jährige Frau wurde am heutigen Donnerstag, den 08.08.2019 gegen 17.30 Uhr in Wissen an einer Steilböschung zur Sieg hin aufgefunden und nach Bergung durch die Feuerwehr Wissen und die Erstversorgung durch das DRK zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell