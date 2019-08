Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenschild beschädigt und geflüchtet

Neuwied (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Neuwieder Polizei mit, dass in der Berggärtenstraße (B42) in Neuwied ein Straßenschild liegen würde, welches den fließenden Verkehr behindere. Vor Ort stellten die Beamten in Höhe der Hausnummer 20 fest, dass das Verkehrsschild 222 (Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts) vermutlich durch einen Lkw abgefahren wurde. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/8780 in Verbindung zu setzen.

