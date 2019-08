Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an Fahrrad

57537 Wissen, Bahnhofstr 2, Bahnhof (ots)

Ein 37-jähriger Geschädigter stellte am Mi., 07.08.2019, gegen 09:00 Uhr, sein hochwertiges Tourenrad der Marke Schauff im Fahrradunterstand des Regio-Bahnhofs verschlossen ab. Als er am Do., 08.08.2019, gegen 08:30 Uhr, wieder den Regio-Bahnhof aufsuchte hatten unbekannte Täter sein Fahrrad beschädigt. Vermutlich durch Tritte wurde das Hinterrad des Fahrrades stark deformiert. Der Schaden beträgt ca. 500,-EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell