Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus einer Teichanlage

Meinborn (ots)

Seit Juni 2019 wurde eine Teichanlage im Reilbachtal in Meinborn mehrfach von unbekannten Tätern heimgesucht. Die Täter zerstörten mehrfach den Zaun und verschafften sich so Zugang zu dem Grundstück. Dort entwendeten sie einen Rasenmäher, ein Stromaggregat und einen amerikanischen Briefkasten. Zudem wurden aus dem Teich größere Mengen Fisch gestohlen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

