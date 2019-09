Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer übersehen

Koblenz-Rübenach (ots)

Am Samstagmorgen kam es am Mitfahrerparkplatz an der Autobahnabfahrt Metternich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der befuhr die L 52 in Richtung Metternich. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer übersah den Vorfahrtberechtigten und stieß mit dem Krad zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen an einer Hand zu und wurde ins nahe Bundeswehrkrankenhaus gebracht. Der Pkw des Verursachers musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell