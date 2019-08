Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebstahl auf Campingplatz

Graal Müritz (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei über zehn Strafanzeigen wegen Diebstahl von unter anderem Rucksäcken/Brustbeuteln mit Geldbörsen, persönlichen Dokumenten, Bargeld, Handys, Kameras aus Zelten, die auf einem Campingplatz aufgebaut waren, aufgenommen.

Ein Geschädigter wurde durch das Rascheln an seinem Zelt wach, überraschte den Täter und konnte so seine Gürteltasche wieder an sich nehmen. Erst da sah er, dass der Täter ein Messer dabei hat und dann sprach dieser ihm gegenüber eine Drohung aus.

Auffällig an dem 20-25jährigen Mann war, dass er deutsch, mit "sächsischer Mundart", gesprochen hat. Er ist mit 185 cm schlank, hat ein schlankes Gesicht, kurze Haare, Dreitagebart, braune Augenbrauen.

Neben der markanten orangefarbenen Warnweste, die er getragen hat, war er bekleidet mit einem braunen Basecap, weißen Pullover, brauner 3/4-Cargohose und weiße Turnschuhe.

Wem dieser Mann bekannt ist, wer ihn in der Umgebung bzw. auf dem Campingplatz in Graal-Müritz gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Sanitz (T. 038209 440).

Geben sie Langfingern keine Chance!! Nehmen Sie nur das Nötigste an Wertsachen mit in den Urlaub. Lassen Sie keine Wertsachen im Zelt. Verstauen Sie wichtige Gegenstände im Brustbeutel/Gürteltasche und haben Sie diese in der Nacht nah bei sich.

