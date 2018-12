POL-CUX: +++ Unfallflucht mit Lkw +++ Fußgängerin vom Fahrrad erfasst +++

Cuxhaven (ots) - Unfallflucht mit Lkw

Schiffdorf. Am 04.12.2018, kurz nach 18.00 Uhr, hat sich in der Wulsdorfer Straße in Schiffdorf ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Verursacher sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Ein großer Lkw mit orangenen Rundumleuchten, der zwei Zugmaschinen geladen hatte, ist durch ein Wohngebiet in Schiffdorf gefahren und hat dabei einen geparkten PKW beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die diesen Lkw gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Rufnummer 04706-948-0 zu melden.

Fußgängerin vom Fahrrad erfasst

Cuxhaven. Am 04.12.2018, gegen 20.15 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Radfahrer aus Cuxhaven eine 55-jährige Fußgängerin, ebenfalls aus Cuxhaven, an. Der Unfall ereignete sich in der Straße Am Seedeich in Cuxhaven. Am Unfallort war es extrem dunkel und offensichtlich übersah der 71-Jährige die Fußgängerin, die sich in gleicher Richtung in einer Gruppe bewegte. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

